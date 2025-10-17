خبرگزاری کار ایران
اولیانوف: آژانس تنها در چارچوب پادمان‌ها به پرونده ایران خواهد پرداخت

کد خبر : 1701191
لینک کوتاه کپی شد.

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی اعلام کرد: با منقضی شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط در چارچوب پادمان‌ها به پرونده ایران خواهد پرداخت.

به گزارش ایلنا، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی اعلام کرد که با منقضی شدن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت از فردا، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط در چارچوب پادمان‌ها به پرونده ایران خواهد پرداخت.

«میخائیل اولیانوف»، نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین امروز جمعه در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که توافق هسته‌ای را در سال ۲۰۱۵ تأیید کرد، بود فردا منقضی می‌شود.»

نماینده دائم روسیه در نهادهای بین‌المللی مستقر در وین در این خصوص ادامه داد: «برجام دیگر وجود نخواهد داشت. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فقط در چارچوب توافق جامع پادمان ها درباره ایران بحث خواهد کرد. ما شاهد وضعیت جدیدی پیرامون برنامه هسته‌ای ایران هستیم.»

