پادشاه اردن خواستار تضمین اجرای توافق آتشبس در غزه شد
پادشاه اردن، بر لزوم اجرای توافق آتشبس در نوار غزه و ارائه کمکهای بشردوستانه و امدادی کافی به همه فلسطینیها تاکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، «عبدالله دوم» پادشاه اردن، خواستار تضمین اجرای توافق آتشبس در نوار غزه و همکاری با همه طرفها برای تکمیل تمام مراحل این توافق شد.
طبق بیانیهای از سوی دربار سلطنتی اردن، این موضوع در جریان دو دیدار جداگانه که او با «پاپ لئو چهاردهم» رهبر کاتولیکهای جهان و «جورجیا ملونی» نخستوزیر ایتالیا، در چارچوب سفر اروپایی که از روز گذشته -سهشنبه- آغاز شد، مطرح شد.
در این بیانیه آمده است که در طول این دو دیدار، عبدالله دوم بر لزوم اجرای توافق آتشبس در نوار غزه و ارائه کمکهای بشردوستانه و امدادی کافی به همه فلسطینیها تاکید کرد.