خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منابع آمریکایی مدعی شدند:‌

نابودی برنامه موشکی ایران؛ طرح محرمانه ترامپ برای صلح!

نابودی برنامه موشکی ایران؛ طرح محرمانه ترامپ برای صلح!
کد خبر : 1700519
لینک کوتاه کپی شد.

یک رسانه عربی به نقل از منابع آگاه آمریکایی گزارش داد که واشنگتن قصد دارد وارد مذاکرات صلح با تهران شود، اما این اقدام مشروط به نابودی برنامه موشکی ایران پیش از هر توافق است.

به گزارش ایلنا، وب‌سایت اماراتی «ارم‌نیوز» به نقل از منابع آمریکایی مطلع نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است وارد مذاکرات صلح با ایران شود، اما این موضوع منوط به نابودی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران پیش از هر توافق است.

این منابع همچنین افزودند که در قالب این طرح، احتمال دارد آمریکا همراه با اسرائیل حمله نظامی مشترکی به سامانه‌های موشکی ایران انجام دهد.

بر اساس اظهارات این منابع، برخی مشاوران ترامپ به او توصیه کرده‌اند که پیش از ورود به هرگونه مذاکره، باید ابتدا توانمندی‌های موشکی ایران و نقش نیروهای مسلح، از جمله سپاه پاسداران، کاهش یابد تا ایران هیچ برگ قدرتی برای چانه‌زنی در مذاکرات نداشته باشد.

در همین حال، ترامپ در سخنرانی خود در کنست اسرائیل تأکید کرد که به دنبال رسیدن به توافق صلح با ایران است و گفت: «دستیابی به یک توافق صلح با ایران بسیار خوب خواهد بود». او این حرف‌ها را پس از اشاره به همکاری‌های قبلی آمریکا و اسرائیل برای حمله به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرد.

این رویکرد نشان می‌دهد که طرح ادعایی صلح از سوی آمریکا، بیشتر بر پایه فشار نظامی و تضعیف توان دفاعی ایران طراحی شده و هدف واقعی آن حفظ برتری و اعمال شروط یک‌طرفه است، نه گفت‌وگوی مساوی و صلح پایدار.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ