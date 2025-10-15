نابودی برنامه موشکی ایران؛ طرح محرمانه ترامپ برای صلح!

به گزارش ایلنا، وب‌سایت اماراتی «ارم‌نیوز» به نقل از منابع آمریکایی مطلع نوشت: دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است وارد مذاکرات صلح با ایران شود، اما این موضوع منوط به نابودی برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران پیش از هر توافق است.

این منابع همچنین افزودند که در قالب این طرح، احتمال دارد آمریکا همراه با اسرائیل حمله نظامی مشترکی به سامانه‌های موشکی ایران انجام دهد.

بر اساس اظهارات این منابع، برخی مشاوران ترامپ به او توصیه کرده‌اند که پیش از ورود به هرگونه مذاکره، باید ابتدا توانمندی‌های موشکی ایران و نقش نیروهای مسلح، از جمله سپاه پاسداران، کاهش یابد تا ایران هیچ برگ قدرتی برای چانه‌زنی در مذاکرات نداشته باشد.

در همین حال، ترامپ در سخنرانی خود در کنست اسرائیل تأکید کرد که به دنبال رسیدن به توافق صلح با ایران است و گفت: «دستیابی به یک توافق صلح با ایران بسیار خوب خواهد بود». او این حرف‌ها را پس از اشاره به همکاری‌های قبلی آمریکا و اسرائیل برای حمله به برخی تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح کرد.

این رویکرد نشان می‌دهد که طرح ادعایی صلح از سوی آمریکا، بیشتر بر پایه فشار نظامی و تضعیف توان دفاعی ایران طراحی شده و هدف واقعی آن حفظ برتری و اعمال شروط یک‌طرفه است، نه گفت‌وگوی مساوی و صلح پایدار.

انتهای پیام/