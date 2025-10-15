گزارشگر ویژه سازمان ملل:
اسرائیل به خبرنگاران بینالمللی و گروههای کمکرسان، اجازه ورود به غزه را بدهد
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، از رژیم صهیونیستی خواست در پی پایان جنگ در غزه، به خبرنگاران بینالمللی و گروههای کمکرسان اجازه ورود بدهد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، از رژیم صهیونیستی خواست در پی پایان جنگ در غزه، به خبرنگاران بینالمللی و گروههای کمکرسان اجازه ورود بدهد.
آلبانیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که اگر واقعاً صلح آغاز شده و غزه دیگر یک «منطقه درگیری» نیست، این یعنی خبرنگاران میتوانند وارد شوند و ناوگان امدادرسان جهانی میتواند کمکهای انسانی خود را از سر بگیرد، درست است؟ یا اسرائیل هنوز از حضور ناظران بینالمللی میترسد؟