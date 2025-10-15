به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «فرانچسکا آلبانیز» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، از رژیم صهیونیستی خواست در پی پایان جنگ در غزه، به خبرنگاران بین‌المللی و گروه‌های کمک‌رسان اجازه ورود بدهد.

آلبانیز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که اگر واقعاً صلح آغاز شده و غزه دیگر یک «منطقه درگیری» نیست، این یعنی خبرنگاران می‌توانند وارد شوند و ناوگان امدادرسان جهانی می‌تواند کمک‌های انسانی خود را از سر بگیرد، درست است؟ یا اسرائیل هنوز از حضور ناظران بین‌المللی می‌ترسد؟

