شمار کشته شدگان سیل مکزیک به ۶۴ نفر رسید

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، مقامات مکزیک روزگذشته -دوشنبه- تایید کردند که شمار کشته شدگان سیل که به دنبال بارش های سنگین در این کشور به راه افتاد، به ۶۴ نفر افزایش یافته در حالی‌‌که ۶۵ نفر نیز کماکان مفقود هستند.

هماهنگی ملی حفاظت مدنی مکزیک، در گزارشی اعلام کرد: «ایالت‌های وراکروز، پوئبلا، هیدالگو، کوئرتارو و سن لوئیت پوتوسی بیشترین آسیب را در جریان این سیل‌ها دیده‌اند».

«کلودیا شینبائوم» رئیس جمهور مکزیک، در جریان کنفرانس خبری خود گفت: «تیم‌های اورژانس تماما بسیج شده‌اند تا به ساکنان مناطق آسیب دیده کمک رسانی کنند».

