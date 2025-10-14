خبرگزاری کار ایران
اردوغان می‌تواند در جنگ روسیه-اوکراین کمک‌کننده باشد

کد خبر : 1699817
رئیس جمهور آمریکا گفت که همتای ترکیه‌ای می‌تواند در حل‌وفصل جنگ روسیه و اوکراین کمک کننده باشد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،  «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا امروز -دوشنبه- گفت که «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‌ای می‌تواند در پایان دادن به جنگ میان روسیه و اوکراین، ایفای نقش کند.

ترامپ در جمع خبرنگاران در هواپیمای ریاست جمهوری در مسیر بازگشت به کاخ سفید از مصر در پاسخ به این سوال که  آیا رهبران خصوصا اردوغان می‌تواند در(حل‌وفصل) جنگ میان روسیه و اوکراین کمک کنند، گفت: «اردوغان می‌تواند».

تلاش‌های ترکیه برای پایان دادن به مناقشه اوکراین، از فوریه سال ۲۰۲۲ آغاز شده و کماکان ادامه دارد.

 

