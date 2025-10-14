خبرگزاری کار ایران
امیدواریم نشست شرم‌الشیخ به راه‌حلی جامع برای مسأله فلسطین منجر شود

کد خبر : 1699740
امیر قطر ابراز امیدواری کرد که نتایج نشست شرم‌الشیخ به دستیابی به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسأله فلسطین منجر شود.

به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی» امیر قطر ابراز امیدواری کرد که نتایج نشست شرم‌الشیخ به دستیابی به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسأله فلسطین منجر شود.

شیخ تمیم در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «از نتایج مثبت نشست شرم‌الشیخ برای صلح خرسندیم و امیدواریم این نشست آغازی برای توافق‌های بیشتر در آینده باشد که آرزوهای برادران ما در نوار غزه را برآورده کرده و به یافتن راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسأله فلسطین کمک کند».

وی افزود: «امیدواریم همه طرف‌ها به تفاهم مشترکی که به‌دست آمده است پایبند بمانند، زیرا این امر به نفع همگان خواهد بود».

ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه شامگاه دوشنبه «سند جامع توافق غزه» را در پایان نشست شرم‌الشیخ امضا کردند. این نشست با حضور شماری از رهبران عرب و بین‌المللی برگزار شد.

انتهای پیام/
