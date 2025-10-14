به گزارش ایلنا به نقل از اسکای نیوز، «شیخ تمیم بن حمد آل‌ثانی» امیر قطر ابراز امیدواری کرد که نتایج نشست شرم‌الشیخ به دستیابی به راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسأله فلسطین منجر شود.

شیخ تمیم در پیامی در حساب خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: «از نتایج مثبت نشست شرم‌الشیخ برای صلح خرسندیم و امیدواریم این نشست آغازی برای توافق‌های بیشتر در آینده باشد که آرزوهای برادران ما در نوار غزه را برآورده کرده و به یافتن راه‌حلی جامع، عادلانه و پایدار برای مسأله فلسطین کمک کند».

وی افزود: «امیدواریم همه طرف‌ها به تفاهم مشترکی که به‌دست آمده است پایبند بمانند، زیرا این امر به نفع همگان خواهد بود».

ایالات متحده، مصر، قطر و ترکیه شامگاه دوشنبه «سند جامع توافق غزه» را در پایان نشست شرم‌الشیخ امضا کردند. این نشست با حضور شماری از رهبران عرب و بین‌المللی برگزار شد.

