اولین گروه اسرای فلسطینی وارد غزه شدند
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، خبرگزاری رویترز گزارش داد که یک منبع حاضر در روند تبادل اسرای فلسطینی اعلام کرد که اولین اتوبوس از ۳۸ اتوبوس حامل اسرای فلسطینی وارد غزه شد.
منابع فلسطینی گزارش میدهند که جمع گستردهای از مردم غزه برای استقبال از اسرای فلسطینی در شهر خان یونس تجمع کردهاند. شرکت کنندگان در این تجمع گسترده پرچمهای حماس و جهاد اسلامی را در دست دارند.
همچنین دو اتوبوس حامل اسرای آزاد شده فلسطینی نیز وارد منطقه بیتونیا در غرب رام الله شدند.