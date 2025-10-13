مصر و اسرائیل به ترامپ نشان افتخار میدهند
قاهره و تلآویو اعلام کردند که به خاطر نقش رئیسجمهور آمریکا در برقراری آتشبس غزه بالاترین نشان افتخار خود را به او اعطا خواهند کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،
طبق بیانیه رسمی ریاستجمهوری مصر، «عبدالفتاح السیسی»، رئیسجمهور مصر تصمیم گرفته است «گردنآویز نیل»، عالیترین نشان افتخار مصر، را به رئیسجمهور آمریکا اهدا کند.
همزمان، دفتر رئیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده است که «اسحاق هرتسوگ» رئیس این رژیم تصمیم دارد «نشان ریاستجمهوری» را به دونالد ترامپ اعطا کند.