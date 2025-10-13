خبرگزاری کار ایران
آماده انتقال کمک به نوار غزه هستیم

کد خبر : 1699212
آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده است که آماده انتقال کمک به نوار غزه است، اما برای این کار به چراغ سبز مقامات اسرائیلی نیاز دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (آنروا) اعلام کرده است که آماده انتقال کمک به نوار غزه است، اما برای این کار به چراغ سبز مقامات اسرائیلی نیاز دارد.

آنروا طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «در طول اولین آتش‌بس، آنروا غذای کافی برای یک میلیون نفر، نیمی از جمعیت، در چهار روز اول وارد کرد.»

این آژانس افزود: «ما این تدارکات را در خارج از نوار غزه و قابلیت‌ها و پرسنل لازم را در داخل برای وارد کردن آنها داریم.»

این آژانس خاطرنشان کرد که «۷۵ سال تجربه در غزه و دانش، شبکه و برنامه‌های لازم برای توزیع مؤثر کمک‌ها در نوار غزه را دارد. ما فقط به چراغ سبز مقامات اسرائیلی نیاز داریم.»

 

