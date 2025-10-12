خبرگزاری کار ایران
الدفاع العربی: ایران قدرت دریایی خود در خلیج فارس را بازتعریف کرد

ایران با تمرکز بر زیردریایی‌های سبک و قایق‌های تندرو موشک‌انداز، راهبرد تازه‌ای برای تقویت توان دفاعی در خلیج فارس دنبال می‌کند. کارشناسان نظامی می‌گویند این اقدام با هدف مقابله با برتری دریایی آمریکا و متحدانش طراحی شده و نشان‌دهنده تمرکز تهران بر نبرد نامتقارن و تحرک بالای نیروها است.

به گزارش ایلنا، وب‌سایت تخصصی «الدفاع العربی» در گزارشی نوشت: جمهوری اسلامی ایران با تمرکز بر ساخت زیردریایی‌های سبک و شناورهای تندرو موشک‌انداز، راهبرد تازه‌ای را برای تقویت توان دفاعی خود در خلیج‌فارس در پیش گرفته است؛ راهبردی که به گفته کارشناسان نظامی، با هدف مقابله با هژمونی دریایی آمریکا و متحدانش در منطقه طراحی شده است.

ایران در سال‌های اخیر، در چارچوب دکترین «نبرد نامتقارن»، بازسازی نیروی دریایی خود را بر پایه‌ای تازه آغاز کرده و به‌جای تکیه بر شناورهای بزرگ و پرهزینه، به‌سوی توسعه ناوگانی چابک، هوشمند و کاملا  بومی حرکت کرده است.

زیردریایی‌های بومی «غدیر» و «فاتح» از مهم‌ترین نمادهای این توان به شمار می‌آیند؛ زیردریایی‌هایی که با وجود اندازه کوچک، توانایی حمل اژدرهای سنگین، شلیک موشک‌های کروز ضدکشتی و مین‌ریزی در دریا را دارند. این شناورها برای عملیات در آب‌های کم‌عمق و پر‌سروصدای خلیج‌فارس و تنگه هرمز طراحی شده‌اند؛ مناطقی که شناسایی اهداف در آن حتی برای پیشرفته‌ترین سامانه‌های سونار نیز بسیار دشوار است.

هم‌زمان با این روند، صنایع دفاعی ایران ساخت قایق‌های تندرو موشک‌انداز و کشتی‌های رزمی کوچک را با سرعت بیشتری دنبال می‌کنند. از جمله این شناورها می‌توان به کلاس «شهید سلیمانی» و مدل‌های جدید دو‌بدنه (کتاماران) اشاره کرد که به موشک‌های «نور» و «قدیر» با بردی بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ کیلومتر مجهز هستند. این سامانه‌ها توان ایران را برای پوشش کامل سواحل جنوبی و ایجاد کمربند دفاعی نیرومند در خلیج فارس به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند.

تحلیلگران نظامی معتقدند ترکیب قایق‌های تندرو، زیردریایی‌های کوچک و سامانه‌های بدون‌سرنشین، هسته راهبرد دریایی نامتقارن ایران را تشکیل می‌دهد؛ راهبردی مبتنی بر تحرک بالا، غافلگیری و عملیات چندلایه. آنها می‌گویند در صورت بروز درگیری، این عناصر با حملات هم‌زمان از دریا، زیر دریا و هوا می‌توانند دشمن را سریعا فرسوده کنند و ابتکار عمل را در میدان نبرد به دست بگیرند.

