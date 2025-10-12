به گزارش ایلنا به نقل از تاس، خبرگزاری فرانسه گزارش داد که جنبش مقاومت فلسطینی حماس در نشست صلحی که در «شرم الشیخ» مصر برای جمع بندی توافق آتش‌بس در نواز غزه بر گزار می‌شود، شرکت نخواهد کرد.

«حسام بدران» عضو دفتر سیاسی حماس، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت: «ما در مراسم امضای رسمی نقشی نخواهیم داشت».

بدران تاکید کرد: «در حل و فصل مناقشه، ما عمدتا از طریق میانجیگران قطری و مصری عمل کرده ایم».

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی، تا به این لحظه در رباطه با حضور یا عدم حضور خود در این نشست اطلاع رسانی نکرده است.

