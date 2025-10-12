به گزارش ایلنا به نقل از راشاتودی، منابع آگاه به خبرگزاری آکسیوس اطلاع داند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با «ولودیمیر زلنسکی» همتای اوکراین، درباره احتمال تامین موشک‌های دور برد «تاماهاک» برای کی‌یف گفت‌وگو کرد.

به گفته منابع، این تماس حدود ۳۰ دقیقه طول کشید و زلنسکی در بیانیه‌ای آن را بسیار مثبت و سازنده توصیف کرد.

آکسیوس خاطرنشان کرد که موشک‌های تاماهاک نشان‌دهنده جهشی کیفی در قابلیت‌های نظامی اوکراین هستند و به آن توانایی حمله به اهدافی در عمق خاک روسیه، از جمله مسکو، پایتخت آن را می‌دهند.

طرف اوکراینی معتقد است که این سلاح می‌تواند «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه، را مجبور به بازگشت به میز مذاکره کند.

