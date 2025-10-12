اکسیوس مدعی شد:
آمریکا از ایران برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت کرده است
پایگاه «اکسیوس« مدعی شد که وزارت خارجه آمریکا از رئیسجمهوری ایران برای شرکت در نشست شرمالشیخ دعوت کرده است.
به گزارش ایلنا، پایگاه «اکسیوس« مدعی شد که وزارت خارجه آمریکا از «مسعود پزشکیان» رئیسجمهوری ایران برای شرکت در نشست شرمالشیخ دعوت کرده است.
این نشست قرار است روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر با ریاست مشترک «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا و «عبدالفتاح السیسی» رئیسجمهوری مصر و حضور بیش از ۲۰ کشور برگزار شود.
شبکه «اسکاینیوز عربی» نیز اعلام کرد که نام مسعود پزشکیان در فهرست سران دعوتشده به اجلاس دیده میشود.
در بیانیه ریاستجمهوری مصر آمده است: «این نشست با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاشها برای تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه، و گشودن فصلی تازه در زمینه امنیت و ثبات منطقهای برگزار میشود».
اکسیوس همچنین گزارش داده است که از اسرائیل برای شرکت در این نشست دعوت نشده است.
سران یا وزرای خارجه آلمان، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و اندونزی نیز از جمله شرکتکنندگان در این نشست خواهند بود.