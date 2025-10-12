خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اکسیوس مدعی شد:

آمریکا از ایران برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت کرده است

آمریکا از ایران برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت کرده است
کد خبر : 1698703
لینک کوتاه کپی شد.

پایگاه «اکسیوس« مدعی شد که وزارت خارجه آمریکا از رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در نشست شرم‌‌الشیخ دعوت کرده است.

به گزارش ایلنا، پایگاه «اکسیوس« مدعی شد که وزارت خارجه آمریکا از «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهوری ایران برای شرکت در نشست شرم‌‌الشیخ دعوت کرده است.

این نشست قرار است روز دوشنبه، ۱۳ اکتبر با ریاست مشترک «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا و «عبدالفتاح السیسی» رئیس‌جمهوری مصر و حضور بیش از ۲۰ کشور برگزار شود. 

شبکه «اسکای‌نیوز عربی» نیز اعلام کرد که نام مسعود پزشکیان در فهرست سران دعوت‌شده به اجلاس دیده می‌شود.

در بیانیه ریاست‌جمهوری مصر آمده است: «این نشست با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای تحقق صلح و ثبات در خاورمیانه، و گشودن فصلی تازه در زمینه امنیت و ثبات منطقه‌ای برگزار می‌شود».

اکسیوس همچنین گزارش داده است که از اسرائیل برای شرکت در این نشست دعوت نشده است. 

سران یا وزرای خارجه آلمان، اسپانیا، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا، قطر، امارات متحده عربی، اردن، ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و اندونزی نیز از جمله شرکت‌کنندگان در این نشست خواهند بود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ