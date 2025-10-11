خبرگزاری کار ایران
طالبان پاکستان مسئولیت حملات در این کشور را بر عهده گرفت

طالبان پاکستان مسئولیت حملات در این کشور را بر عهده گرفت
طلبان پاکستان مسئولیت حملات در چندین منطقه از شمال غربی این کشور رخ داد را بر عهده گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، طالبان پاکستان امروز -شنبه- مسئولیت حملاتی را در چندین منطقه در شمال غربی این کشور که منجر به کشته شدن ۲۰ پرسنل امنیتی و سه غیرنظامی شد، بر عهده گرفت.

این حملات، از جمله یک بمب‌گذاری انتحاری که یک آکادمی آموزش پلیس را هدف قرار داد، روز جمعه در چندین منطقه از استان «خیبر پختونخوا» در مرز با افغانستان، رخ داد.

حملات شورشیان در خیبر پختونخوا از زمان خروج نیروهای خارجی به رهبری آمریکا از افغانستان در سال ۲۰۲۱ و بازگشت طالبان به قدرت در کابل افزایش یافته است.

 

