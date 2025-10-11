به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم،‌ «دیمیتری مدودف» معاون رئیس شورای امنیت روسیه با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی در پیونگ‌یانگ دیدار و گفت‌وگو کرد.

معاون رئیس شورای امنیت روسیه تاکید کرد رئیس جمهور کشورش، اهمیت زیادی برای توسعه روابط میان روسیه و کره شمالی قائل است.

مدودف در این دیدار گفت: «از طرف هیئت ما، مایلم از شما به خاطر دعوت به جشن‌های هشتادمین سالگرد تأسیس حزب کارگران کره تشکر کنم. حضور در جشن‌های سالگرد دیروز برای ما بسیار مایه افتخار بود. و از طرف دولت روسیه و حزب روسیه متحد، مایلم بار دیگر شخصاً به شما و تمام مردم کره به خاطر این رویداد مهم تبریک بگویم.»

مدودف در اظهارات خود در دیدار با کیم خاطر نشان کرد که «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور این کشور به توسعه روابط مسکو و پیونگ‌یانگ اهمیت می‌دهد.





