اعلام آمادگی اتحادیه اروپا برای مشارکت در بازسازی غزه

به گزارش ایلنا به نقل از الشرق الاوسط، اتحادیه اروپا از توافق بر سر نخستین مرحله طرح ‌‌رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه و برقراری آتش‌بس فوری و آزادی اسرا استقبال کرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای اعلام کرد، آماده برای مشارکت در اجرای طرح فراگیر رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه از طریق مجموعه متنوعی از ابزارهای موجود هستیم.

این اتحادیه همچنین برای مشارکت در برقراری ثبات در غزه و بازسازی این منطقه اعلام آمادگی کرد.

اتحادیه اروپا در بیانیه خود از همه طرف‌ها خواست توافقنامه را به طور کامل و بدون تاخیر اجرا کنند به طوری که امکان برقراری آتش‌بس دائم و آزادی اسرا و انتقال بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و توزیع پایدار آن در نوار غزه فراهم شود.

