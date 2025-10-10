خبرگزاری کار ایران
آمریکا برای نظارت بر توافق آتش‌بس غزه، به سرزمین‌های اشغالی نیرو اعزام می‌کند

آمریکا برای نظارت بر توافق آتش‌بس غزه، به سرزمین‌های اشغالی نیرو اعزام می‌کند
یک مقام ارشد آمریکایی اعلام کرد که واشنگتن حدود ۲۰۰ سرباز را برای نظارت بر اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه به سرزمین‌های اشغالی اعزام خواهد کرد و هیچ نیرویی وارد غزه نمی‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی با اعلام این خبر، تصریح کرد که نیروهای اعزامی تحت فرماندهی براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، فعالیت خواهند کرد و هدف از حضور آنها نظارت و هماهنگی در زمینه کمک‌های بشردوستانه، لجستیک و امنیتی به نوار غزه است.

به گفته یک مقام دیگر آمریکایی، این اعزام به معنای ورود نیروهای آمریکایی به داخل نوار غزه نیست و فعالیت آنها محدود به سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.

این مقام آمریکایی همچنین افزود که نیروها از روز یکشنبه به منطقه اعزام خواهند شد تا برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز هماهنگی انجام شود.

پیش‌تر، روز پنجشنبه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرده و این توافق ساعاتی بعد اجرایی شد.

 

