به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یک مقام آمریکایی با اعلام این خبر، تصریح کرد که نیروهای اعزامی تحت فرماندهی براد کوپر، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، فعالیت خواهند کرد و هدف از حضور آنها نظارت و هماهنگی در زمینه کمک‌های بشردوستانه، لجستیک و امنیتی به نوار غزه است.

به گفته یک مقام دیگر آمریکایی، این اعزام به معنای ورود نیروهای آمریکایی به داخل نوار غزه نیست و فعالیت آنها محدود به سرزمین‌های اشغالی خواهد بود.

این مقام آمریکایی همچنین افزود که نیروها از روز یکشنبه به منطقه اعزام خواهند شد تا برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای راه‌اندازی مرکز هماهنگی انجام شود.

پیش‌تر، روز پنجشنبه، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) دستیابی به توافق آتش‌بس در نوار غزه و تبادل اسرا را اعلام کرده و این توافق ساعاتی بعد اجرایی شد.

