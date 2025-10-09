رسانهها گزارش دادند:
رسانههای اسرائیل امروز -پنجشنبه- به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حماس، آمادهسازی اسرا و زندانیان برای آزادی و انتقال آنها به مکانهایی که کمکهای پزشکی در دسترس است را آغاز کرده است تا مقدمات آزادی و انتقال آنها به تلآویو فراهم شود.