به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جنبش حماس، آماده‌سازی اسرا برای آزادی آن‌ها را آغاز کرده است.

رسانه‌های اسرائیل امروز -پنج‌شنبه- به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حماس، آماده‌سازی اسرا و زندانیان برای آزادی و انتقال آنها به مکان‌هایی که کمک‌های پزشکی در دسترس است را آغاز کرده است تا مقدمات آزادی و انتقال آن‌ها به تل‌آویو فراهم شود.

