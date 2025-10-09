خبرگزاری کار ایران
حماس، آماده‌سازی اسرا برای آزادی آن‌ها را آغاز کرده است

رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که جنبش حماس، آماده‌سازی اسرا برای آزادی آن‌ها را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانه‌های اسرائیلی  گزارش دادند که جنبش حماس، آماده‌سازی اسرا برای آزادی آن‌ها را آغاز کرده است.

رسانه‌های اسرائیل  امروز -پنج‌شنبه- به نقل از منابع آگاه گزارش داد که حماس، آماده‌سازی اسرا و زندانیان برای آزادی و انتقال آنها به مکان‌هایی که کمک‌های پزشکی در دسترس است را آغاز کرده است تا مقدمات آزادی و انتقال آن‌ها به تل‌آویو فراهم شود.

