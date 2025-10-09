خبرگزاری کار ایران
مقام حماس:

توافق‌نامه صلح غزه، مرحله جدیدی در آرمان فلسطین است

توافق‌نامه صلح غزه، مرحله جدیدی در آرمان فلسطین است
یک مقام حماس خواستار اعمال فشار به اسرائیل برای پایبندی به توافق‌نامه صلح شد.

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، «محمود طه»، مسئول روابط رسانه‌ای حماس، خواستار اعمال فشار به اسرائیل برای پایبندی به توافق‌نامه صلح شد. 

وی خاطرنشان کرد: «این دستاورد بدون خون شهدا، پایداری مردم غزه و مقاومت پایدار آنها امکان‌پذیر نبود.»

وی این توافق‌نامه را «اوج مرحله جدیدی در آرمان فلسطین پس از تلاش‌ها برای نابودی آن» دانست.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم فلسطین از این جنگ به سلامت و صلح بیرون بیایند.

طه تأکید کرد که «آنچه  میانجیگران، به ویژه ایالات متحده، لازم است انجام دهند، اعمال فشار واقعی و جدی برای وادار کردن اسرائیل به اجرای تمام مفاد توافق‌نامه، توقف جنگ و عقب‌نشینی از مناطق مورد توافق است.»

