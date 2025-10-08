به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که در صورت دستیابی به توافق درباره جنگ در غزه، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری این کشور «به‌طور بالقوه» ممکن است به خاورمیانه سفر کند.

وی هشدار داد که این مذاکرات پیش از این نیز به شکست انجامیده‌ است و نباید پیش از حصول نتیجه، امیدواری بیش از حد داشت.

روبیو در جمع خبرنگاران در ساختمان کنگره گفت: «تصمیم‌گیری درباره این سفر بر عهده رئیس‌جمهور است، اما پیش‌بینی می‌کنم اگر زمان‌بندی مناسب باشد، وی علاقه‌مند به انجام آن خواهد بود. همان‌طور که گفتم، امروز پیشرفت خوبی حاصل شده و اوضاع در مسیر مثبت حرکت می‌کند، اما هنوز کارهایی باقی است».

وی افزود: «پیش از این نیز در شرایط مشابه بوده‌ایم و ناامید شده‌ایم، اما می‌دانم که تلاش‌های زیادی برای پیشبرد این موضوع انجام می‌شود و هر ساعت تحولاتی در حال رخ دادن است».

روبیو همچنین تأکید کرد که تاکنون «پیشرفت زیادی» در مسیر دستیابی به توافق در بحران غزه حاصل شده و وی «خوشبین» است، هرچند «هنوز کارهایی باقی مانده است».

وی افزود: «تا یک ساعت پیش گزارش‌های بسیار مثبتی دریافت کرده‌ایم، اوضاع به خوبی پیش می‌رود، اما هنوز کارهایی باید انجام شود. خوشبین هستم که به توافق برسیم و امیدواریم همه گروگان‌ها آزاد شوند؛ پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است».

وزیر امور خارجه آمریکا خاطرنشان کرد که مذاکرات با سرعت پیش می‌رود و به همین دلیل برنامه سفر خود به فرانسه برای دیدار با دیگر وزیران خارجه را لغو کرده تا بتواند برای سفر احتمالی به خاورمیانه در دسترس باشد.

روبیو تصریح کرد که طبق توافق پیشنهادی، گروگان‌ها «تقریباً به‌طور فوری» آزاد خواهند شد و افزود: «می‌خواهیم آن‌ها ظرف ۷۲ ساعت آزاد شوند، همان‌طور که چارچوب توافق پیش‌بینی می‌کند.»

وی در پاسخ به پرسشی درباره عقب‌نشینی نیروهای اسرائیلی هم‌زمان با آزادسازی گروگان‌ها گفت که این جزئیات هنوز در حال نهایی شدن است.

روبیو پیش‌بینی کرد که تمام شرکای منطقه‌ای نمایندگانی در هیئت پیشنهادی صلح خواهند داشت و گفت: «این امر برای موفقیت توافق ضروری است.

انتهای پیام/