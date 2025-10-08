خبرگزاری کار ایران
تایوان به دنبال خرید بالگرد‌های نظامی آمریکایی

کد خبر : 1697288
منابع خبر دادند که تایوان مذاکرات برای خرید بالگردهای ضد زیردریایی از آمریکا را پس از چند سال وقفه از سر می‌گیرد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، تایمز آف تایپه به نقل از یک منبع آگاه در دولت تایوان گزارش داد که این کشور و ایالات متحده قرار است تا مذاکرات خرید احتمالی بالگردهای ضد زیردریایی «ام-اچ-۶۰آر سی هاک»،  که ۳ سال پیش  لغو شده بود را از سر بگیرند.

به گفته این منبع، واشنگتن آمادگی خود را برای از سرگیری مذاکرات در مورد خرید این هواپیماها توسط تایپه اعلام کرده است.

ارتش تایوان بنا به گزارش‌ها امیدوار است سیزده فروند یا تعداد بیشتری بالگرد خریداری کند و تعداد نهایی پس از مذاکره با آمریکا تعیین خواهد شد.

