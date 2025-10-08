به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، یک منبع آگاه مصری تاکید کرد که اگر فضای مثبت فعلی در مذاکرات شرم‌الشیخ ادامه یابد، مرحله اول طرح صلح «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا برای غزه می‌تواند قبل از جمعه نهایی شود.

این منبع به روزنامه فرامنطقه‌ای الشرق الاوسط گفت که وضعیت تحت تأثیر پیشرفت‌های جاری در مذاکرات شرم‌الشیخ قرار دارد و اگر موانعی ایجاد شود که فضای مثبت فعلی را تضعیف کند، این مذاکرات می‌تواند چند روز طول بکشد.

وی افزود: «با این حال، می‌توان گفت که دستور کار درباره تبادل اسرا و بازداشت‌شدگان مورد توافق قرار گرفته است و توافقی برای بررسی نقشه‌های خروج از شهر غزه، خان یونس و دیر البلح با هدف گسترش آنها به مناطق دیگر در حال انجام است.»

وی هشدار داد که حماس با آزاد کردن رهبران نخبه یا چهره‌های برجسته چون «عبدالله برغوثی»، «مروان برغوثی» و «حسن سلامه» برای دستیابی به یک دستاورد داخلی در مورد مسئله اسرا تلاش می‌کند.

