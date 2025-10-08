خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه امروز عازم شرم‌الشیخ می‌شود

رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه امروز عازم شرم‌الشیخ می‌شود
کد خبر : 1697168
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) امروز -چهارشنبه- عازم شرم‌الشیخ می‌شود تا در مذاکرات درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به درگیری میان رژیم صهیونیستی و حماس شرکت کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان،«ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) امروز -چهارشنبه- عازم شرم‌الشیخ می‌شود تا در مذاکرات درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به درگیری میان رژیم صهیونیستی و حماس شرکت کند.

مذاکره‌کنندگان رژیم صهیونیستی و فلسطین از روز دوشنبه مذاکرات غیرمستقیم خود را در مصر آغاز کرده‌اند تا درباره جزئیات طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه و توافق مبادله اسرا بحث و رایزنی کنند.

شبکه »‌تی‌آرتی‌» روز سه‌شنبه اعلام کرد: «موضوعات اصلی جلساتی که کالین در آن حضور خواهد داشت، شامل برقراری آتش‌بس در غزه، اجرای تبادل زندانیان و ارائه کمک‌های انسانی است».

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ