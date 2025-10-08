به گزارش ایلنا به نقل از سی‌ان‌ان،«ابراهیم کالین» رئیس سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) امروز -چهارشنبه- عازم شرم‌الشیخ می‌شود تا در مذاکرات درباره طرح پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به درگیری میان رژیم صهیونیستی و حماس شرکت کند.

مذاکره‌کنندگان رژیم صهیونیستی و فلسطین از روز دوشنبه مذاکرات غیرمستقیم خود را در مصر آغاز کرده‌اند تا درباره جزئیات طرح پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در نوار غزه و توافق مبادله اسرا بحث و رایزنی کنند.

شبکه »‌تی‌آرتی‌» روز سه‌شنبه اعلام کرد: «موضوعات اصلی جلساتی که کالین در آن حضور خواهد داشت، شامل برقراری آتش‌بس در غزه، اجرای تبادل زندانیان و ارائه کمک‌های انسانی است».

انتهای پیام/