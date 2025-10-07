زاخارووا:
غرب کییف را برای حمله به تاسیسات هستهای تشویق میکند
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که اتحادیه اروپا و ناتو اوکراین را برای حمله به تاسیاست هستهای روسیه تشویق میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد که کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو با لاپوشانی حملات هوایی اوکراین به نیروگاه هستهای «زاپوروژیا» درحال تشویق کییف هستند تا حملات به تاسیاست هستهای روسیه را ادامه دهد.
زاخارووا گفت: «ما میخواهیم تاکید کنیم که این حمله هوایی اوکراین بود که در ۲۳ سپتامبر به خط برق فشار قوی آسیب نیروگاه هستهای زاپروژیا-دنپروسکایا آسیب رساند و تامین برق خارجی به این ایستگاه را متوقف کرد».
وی افزود: «با لاپوشایی اقدامات بی پروایانه کییف، کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو نه تنها اوکراین را ترغیب میکنند که به حملات به تاسیسات صلح آمیز هستهای ادامه دهد که به طور مستقیم در آنها دخیل میشوند».