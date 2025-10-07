به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو با لاپوشانی حملات هوایی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای «زاپوروژیا» درحال تشویق کی‌یف هستند تا حملات به تاسیاست هسته‌ای روسیه را ادامه دهد.

زاخارووا گفت: «ما می‌خواهیم تاکید کنیم که این حمله هوایی اوکراین بود که در ۲۳ سپتامبر به خط برق فشار قوی آسیب نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا-دنپروسکایا آسیب رساند و تامین برق خارجی به این ایستگاه را متوقف کرد».

وی افزود: «با لاپوشایی اقدامات بی پروایانه کی‌یف، کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو نه تنها اوکراین را ترغیب می‌کنند که به حملات به تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ادامه دهد که به طور مستقیم در آنها دخیل می‌شوند».

