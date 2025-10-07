خبرگزاری کار ایران
زاخارووا:

غرب کی‌یف را برای حمله به تاسیسات هسته‌ای تشویق می‌کند

کد خبر : 1697071
سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت که اتحادیه اروپا و ناتو اوکراین را برای حمله به تاسیاست هسته‌ای روسیه تشویق می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، نماریا زاخارووا»  سخنگوی وزارت خارجه روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد که  کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو با لاپوشانی حملات هوایی اوکراین به نیروگاه هسته‌ای «زاپوروژیا» درحال تشویق کی‌یف هستند تا حملات به تاسیاست هسته‌ای روسیه را ادامه دهد.

زاخارووا گفت: «ما می‌خواهیم تاکید کنیم که این حمله هوایی اوکراین بود که در ۲۳ سپتامبر به خط برق فشار قوی آسیب نیروگاه هسته‌ای زاپروژیا-دنپروسکایا  آسیب رساند و تامین برق خارجی به این ایستگاه را متوقف کرد».

وی افزود: «با لاپوشایی اقدامات بی پروایانه کی‌یف، کشورهای اتحادیه اروپا و ناتو نه تنها اوکراین را ترغیب می‌کنند که به حملات به تاسیسات صلح آمیز هسته‌ای ادامه دهد که به طور مستقیم در آنها دخیل می‌شوند».

 

