منابع آگاه خبر دادند:
مانعتراشی در مسیر دریایی ایران با پاسخ مناسب روبهرو خواهد شد
منابع آگاه خبر دادند که نشانههایی از آمادگی آمریکا برای مانعتراشی در حرکت کشتیهای تجاری ایران به بهانه تحریمها به چشم میخورد.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع آگاه خبر دادند که نشانههایی از آمادگی آمریکا برای مانعتراشی در حرکت کشتیهای تجاری ایران به بهانه تحریمها به چشم میخورد.
منابع به المیادین گفتند: پاسخ به هرگونه اقدام آمریکا در این زمینه سریع و قاطع خواهد بود.
به گفته این منابع، نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران و ارتش قادر به خنثی کردن هرگونه تهدیدی برای امنیت دریایی در کل خلیج فارس و دریای عمان هستند.
منابع مذکور تاکید کردند: هرگونه اقدامی علیه کشتیهای تجاری و غیرنظامی ایران با واکنش فوری ناوگان بزرگ دریایی و پایگاههای موشکی ما که در امتداد خط ساحلی جنوبی کشور مستقر هستند، مواجه خواهد شد.