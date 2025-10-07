خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ویتکاف به مصر سفر می‌کند

ویتکاف به مصر سفر می‌کند
کد خبر : 1697008
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه مصر اعلام کرد که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، امروز -چهارشنبه- به مصر سفر می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آف اسرائیل، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، اعلام کرد که هیئتی از آمریکا به رهبری «استیو ویتکاف» فرستاده رئیس‌جمهور این کشور، امروز -چهارشنبه-  به مذاکرات آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا  خواهد پیوست.

عبدالعاطی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان ،  گفت که او و همتای  آلمانی  گفت‌وگویی طولانی با ویتکاف که انتظار می‌رود در ساعات آینده به مصر بیاید داشتند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ