ویتکاف به مصر سفر میکند
وزیر خارجه مصر اعلام کرد که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا، امروز -چهارشنبه- به مصر سفر میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آف اسرائیل، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، اعلام کرد که هیئتی از آمریکا به رهبری «استیو ویتکاف» فرستاده رئیسجمهور این کشور، امروز -چهارشنبه- به مذاکرات آتشبس در غزه و تبادل اسرا خواهد پیوست.
عبدالعاطی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان ، گفت که او و همتای آلمانی گفتوگویی طولانی با ویتکاف که انتظار میرود در ساعات آینده به مصر بیاید داشتند.