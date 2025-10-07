به گزارش ایلنا به نقل از تایمز آف اسرائیل، «بدر عبدالعاطی» وزیر خارجه مصر، اعلام کرد که هیئتی از آمریکا به رهبری «استیو ویتکاف» فرستاده رئیس‌جمهور این کشور، امروز -چهارشنبه- به مذاکرات آتش‌بس در غزه و تبادل اسرا خواهد پیوست.

عبدالعاطی در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با «یوهان وادفول» وزیر خارجه آلمان ، گفت که او و همتای آلمانی گفت‌وگویی طولانی با ویتکاف که انتظار می‌رود در ساعات آینده به مصر بیاید داشتند.

