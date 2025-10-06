۱۶ کشته و زخمی در پی تیراندازی در آمریکا
تیراندازی در ایالت آلاباما در آمریکا، ۲ کشته و ۱۴ زخمی بر جای گذاشت.
به گزارش ایلنا به نقل از انبیسی، در پی تیراندازی در مرکز شهر «مونتگومری» آلاباما، دستکم ۲ نفر از جمله یک نوجوان، کشته و ۱۲ نفر دیگر زخمی شدند.
«جیم گرابویز» رئیس پلیس مونتگومری گفت: «ماموران حدود ساعت ۱۱:۳۰ شب به گزارشهایی درارتباط با تیراندازی دریافت کردند. آنها معتقدند یکی از قربانیان تیراندازی هدف قرار گرفته است، در حالی که دیگران که در نزدیکی و مسلح بودند، با کشیدن سلاحهای خود واکنش نشان دادند».
گرابویز افزود: «همانطور که میتوانید تصور کنید، این میتواند یک وضعیت بسیار آشفته باشد و هر سلاحی باید بررسی شود و هر مدرکی باید پردازش شود».
رئیس پلیس گفت که تحقیقات برای انگیزه یافتن علت این حادثه کماکان در دست بررسی است.