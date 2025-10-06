خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکرار ادعاهای بی اساس ترامپ علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران

تکرار ادعاهای بی اساس ترامپ علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران
کد خبر : 1696223
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی در دویست و پنجاهمین مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی آمریکا ادعاها و اظهارات بی اساس خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی،‌ «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در سخنانی در دویست و پنجاهمین مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی آمریکا ادعاها و اظهارات بی اساس خود علیه برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کرد.

وی مدعی شد که این کشور برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است.

وی گفت: «امیدوارم آنها دوباره شروع به بازسازی آن نکنند.»

‌ترامپ ادعا کرد: «اگر ایران برنامه هسته‌ای خود را دوباره آغاز کند ما دیگر اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند تا دوباره به ایران حمله کنیم.»

‌درحالیکه ایران بارها اعلام کرده است که به‌ دنبال سلاح هسته‌ای نیست و این موضوع برخلاف باورهای قطعی نظام و فتوای مقام معظم رهبری است، ترامپ ادعا کرد: «اگر ما به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نمی‌کردیم آنها یک ماه بعد بمب اتم تولید می‌کردند.»


 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی