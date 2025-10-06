تکرار ادعاهای بی اساس ترامپ علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران
رئیسجمهور آمریکا در سخنانی در دویست و پنجاهمین مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی آمریکا ادعاها و اظهارات بی اساس خود علیه برنامه صلح آمیز هستهای ایران را تکرار کرد.
وی مدعی شد که این کشور برنامه هستهای ایران را نابود کرده است.
وی گفت: «امیدوارم آنها دوباره شروع به بازسازی آن نکنند.»
ترامپ ادعا کرد: «اگر ایران برنامه هستهای خود را دوباره آغاز کند ما دیگر اینقدر طولانی منتظر نخواهیم ماند تا دوباره به ایران حمله کنیم.»
درحالیکه ایران بارها اعلام کرده است که به دنبال سلاح هستهای نیست و این موضوع برخلاف باورهای قطعی نظام و فتوای مقام معظم رهبری است، ترامپ ادعا کرد: «اگر ما به تاسیسات هستهای ایران حمله نمیکردیم آنها یک ماه بعد بمب اتم تولید میکردند.»