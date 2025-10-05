خبرگزاری کار ایران
مارکو روبیو:

جلساتی در مورد توافق حماس و اسرائیل در جریان است

وزیر خارجه آمریکا نسبت به حل سریع مسائل لجستیکی در رابطه با غزه ابراز امیدواری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا گفت که جلساتی در رابطه با توافق میان رژیم صهیونیستی و حماس در حال انجام است.

روبی مدعی شد: «امیدواریم  مسائل لجستیکی به سرعت حل شود. حماس با اصل آنچه پس از پایان جنگ رخ می‌دهد توافق کرده است».

وزیر  خارجه توضیح داد: « اکنون نمی‌توانیم در رابطه با پایان جنگ غزه صحبت کنیم چرا که کارهایی مانده تا به اتمام برسانیم. مرحله  دوم خلع سلاح و عقب نشینی آسان مخواهد بود».

وی افزود: «فورا متوجه خواهیم شد که حماس در این باره جدی است یا خیر».

 

 

