جلساتی در مورد توافق حماس و اسرائیل در جریان است

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «مارکو روبیو» وزیر خارجه آمریکا گفت که جلساتی در رابطه با توافق میان رژیم صهیونیستی و حماس در حال انجام است.

روبی مدعی شد: «امیدواریم مسائل لجستیکی به سرعت حل شود. حماس با اصل آنچه پس از پایان جنگ رخ می‌دهد توافق کرده است».

وزیر خارجه توضیح داد: « اکنون نمی‌توانیم در رابطه با پایان جنگ غزه صحبت کنیم چرا که کارهایی مانده تا به اتمام برسانیم. مرحله دوم خلع سلاح و عقب نشینی آسان مخواهد بود».

وی افزود: «فورا متوجه خواهیم شد که حماس در این باره جدی است یا خیر».

