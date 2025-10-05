خبرگزاری کار ایران
بیانیه شماری از کشورهای عربی و اسلامی درباره پاسخ حماس به طرح ترامپ

کد خبر : 1695961
وزرای خارجه چند کشور عربی و اسلامی با انتشار بیانیه‌ای مشترک از پاسخ حماس به طرح پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از الخلیج آنلاین، وزرای  خارجه کشورهای قطر، اردن، امارات، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان و مصر با انتشار بیانیه‌ای مشترک از پاسخ حماس به طرح پیشنهادی رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کردند.

در این بیانیه از درخواست «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل برای توقف فوری حملات به غزه و آغاز اجرای توافقنامه مبادله اسرا استقبال و از تحولات اخیر به عنوان فرصتی واقعی برای برقراری آتش‌بس همه جانبه و پایدار و رسیدگی به اوضاع دشوار انسانی ساکنان غزه، یاد شده است.

صادرکنندگان این بیانیه از اعلام آمادگی حماس برای تحویل دادن اداره نوار غزه به کمیته انتقالی متشکل از تکنوکرات‌های فلسطینی استقبال و بر تعهد خود برای حمایت از تلاش‌ها به منظور اجرای این طرح پیشنهادی تاکید کردند.

 

