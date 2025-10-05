خبرگزاری کار ایران
نتانیاهو ترامپ را دور زد؛ اسرائیل پس از عقب‌نشینی در غزه می‌ماند

رژیم صهیونیستی پس از توافق تبادل اسرا و عقب‌نشینی از غزه اعلام کرده قصد دارد حضور نظامی خود را در سه نقطه استراتژیک این باریکه ادامه دهد؛ اقدامی که عملا طرح ابتکاری رئیس‌جمهور آمریکا را به حالت نیمه‌تعلیق درآورده و نشان‌دهنده تلاش تل‌آویو برای حفظ کنترل بر غزه است.

به گزارش ایلنا به نقل از رای الیوم، رسانه رسمی رژیم صهیونیستی اعلام کرد: اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است که قصد دارد پس از اجرای توافق تبادل اسرا و عقب‌نشینی تدریجی از باریکه غزه، حضور نظامی خود را در سه نقطه استراتژیک در داخل و اطراف این منطقه ادامه دهد.

این رسانه به نقل از منابعی که هویت‌شان را ذکر نکرد، تصریح کرد که مسئولان اسرائیلی جزئیات طرحی را به واشنگتن ارائه کرده‌اند که شامل حضور ارتش در یک منطقه حائل داخل مرزهای غزه، محور «فیلادلفیا» در مرز با مصر و منطقه «تپه ۷۰» معروف به «تپه المنطار» در شرق محله الشجاعیه است.

تپه ۷۰ با ارتفاع حدود ۷۰ متر بر بخش وسیعی از شمال غزه و شهر و اردوگاه جبالیا تسلط دارد و امکان رصد کامل و کنترل میدان نبرد را برای نیروهای اسرائیلی فراهم می‌کند. به گفته رسانه‌های عبری، این موقعیت برای تل‌آویو حیاتی و ضامن برتری میدانی و کنترل این باریکه محسوب می‌شود.

بر اساس ادعای منابع، واشنگتن با این موضوع موافقت کرده و «نیاز اسرائیل به ادامه حضور در این مناطق حتی پس از مرحله اول عقب‌نشینی» را درک می‌کند.

کارشناسان معتقدند تصمیم اسرائیل برای حفظ مواضع نظامی حتی پس از عقب‌نشینی، می‌تواند روند اجرای آتش‌بس در غزه و مذاکرات آتی را با چالش جدی مواجه کند و عملا توافق دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را به حالت نیمه‌تعلیق درآورد. این اقدام همچنین نشان‌دهنده اختلافات داخلی و محاسبات تل‌آویو درباره حفظ کنترل بر غزه است.

 

