برای مرحله اول طرح ترامپ آماده می‌شویم

ارتش رژیم صهیونیستی مدعی آماده‌سازی مقدمات برای مرحله اول طرح رئیس جمهور آمریکا برای غزه شد.

به گزارش ایلنا به نقل از آسوشیتدپرس، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که آماده سازی‌های اولیه برای مرحله اول طرح «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا برای غزه جهت پایان  دادن به جنگ و تبادل  اسرا را انجام می‌دهد.

یک مقام رسمی که مجاز به صحبت علنی با رسانه‌ها نبود، گفت  که رهبران رژیم   به ارتش  دستور داده‌اند تا برای اجرای این طرح ترامپ، از پیش آماده باشند.

وی همچنین بدون ارائه  جزئیات  گفت که تیم مذاکره کننده اسرائیل در حال آماده سازی برای سفر است.

 

 

