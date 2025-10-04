به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پخش «ای‌آر‌دی» آلمان گزارش داد که اکثریت آلمانی‌ها از اعمال تحریم از سوی اتحادیه اروپا بر رژیم صهیونیستی جهت اقدامات جنایتکارانه این رژیم در غزه حمایت می‌کنند.

نظرسنجی نشان داد که ۵۵ درصد از آلمانی‌ها اکنون از دولت خود می‌خواهند که از اتحادیه اروپا در تعلیق توافقات کالا و تجارت با رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند.

تنها ۲۷ درصد از شرکت کنندگان مخالف تحریم‌های احتمالی که رهبران اروپایی قرار است تا اواخر ماه میلادی جاری به عنوان ابزار فشار بر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با آنها گفت‌وگو کنند ، مخالفند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثریت آلمانی‌ها از به رسمیت شناختن فلسطین، به عنوان یک کشور مستقل حمایت می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی ۵۵ درصد از مردم آلمان از به رسمیت شناختن غزه حمایت می‌کنند در حالی‌که تنها ۲۰ درصد مخالف این اقدام هستند.

انتهای پیام/