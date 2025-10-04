خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یک نظرسنجی نشان داد:

حمایت آلمانی‌ها از تحریم اسرائیل و تشکیل کشور مستقل فلسطین

حمایت آلمانی‌ها از تحریم اسرائیل و تشکیل کشور مستقل فلسطین
کد خبر : 1695477
لینک کوتاه کپی شد.

براساس یک نظرسنجی، اکثریت آلمانی‌ها از تحریم رژیم صهیونیستی استقبال می‌کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، پخش «ای‌آر‌دی» آلمان گزارش داد که اکثریت آلمانی‌ها از اعمال تحریم از سوی اتحادیه اروپا بر رژیم صهیونیستی جهت اقدامات جنایتکارانه این رژیم در غزه حمایت می‌کنند.

نظرسنجی نشان داد که  ۵۵ درصد از آلمانی‌ها اکنون از دولت خود می‌خواهند که از اتحادیه اروپا در تعلیق توافقات کالا و تجارت با رژیم صهیونیستی حمایت می‌کنند.

تنها ۲۷ درصد از شرکت کنندگان مخالف تحریم‌های احتمالی  که رهبران اروپایی قرار است تا اواخر ماه میلادی جاری به عنوان ابزار  فشار بر «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی در رابطه با آنها گفت‌وگو کنند ، مخالفند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد که اکثریت آلمانی‌ها از به رسمیت شناختن فلسطین، به عنوان یک کشور مستقل حمایت می‌کنند.

بر اساس این نظرسنجی ۵۵ درصد از مردم آلمان از به رسمیت شناختن غزه حمایت می‌کنند  در حالی‌که تنها ۲۰ درصد مخالف این اقدام هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی