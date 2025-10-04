حماس: آزادی اسرا بله، سازش هرگز!
در حالیکه دولت آمریکا با طرحی ۲۰ بندی بهدنبال پایان جنگ غزه و خلع سلاح کامل مقاومت است، جنبش حماس تنها با آزادی اسرای صهیونیست موافقت کرده و درباره دیگر بندها سکوت کرده است؛ سکوتی که تحلیلگران آن را نشانه پایبندی این جنبش به «تداوم مقاومت» و رد هرگونه سازش تحمیلی میدانند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی تصریح کرد: جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) بخشی از طرح پیشنهادی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ دو ساله غزه را پذیرفته اما در مورد دیگر بندهای این طرح هنوز تصمیمی اتخاذ نکرده است.
به گزارش این رسانه آمریکایی، حماس اعلام کرده حاضر است اسرای صهیونیست را آزاد کند، اما سایر بخشهای طرح ۲۰ بندی که نخستوزیر رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو، آن را پذیرفته است، همچنان بدون پاسخ مانده است.
این طرح چه چیزی برای فلسطینیان در نظر گرفته است؟
طبق گزارش بلومبرگ، به موجب طرح ترامپ، عملیات نظامی رژیم صهیونیستی در غزه فورا متوقف شود، کمکهای کامل و فوری به مردم غزه ارسال میگردد و حدود ۱۷۰۰ فلسطینی که در زندانهای اسرائیل هستند آزاد میشوند.
علاوه بر این، طرح یادشده بازسازی و توسعه غزه را تضمین کرده و تأکید میکند که اسرائیل حق اشغال یا الحاق غزه را نخواهد داشت و نیروهای صهیونیستی به تدریج عقبنشینی میکنند.
همچنین این طرح متعهد میشود هیچ فلسطینی به اجبار از غزه اخراج نشود. ترامپ پیشتر در سال جاری میلادی با طرحی جنجالی مدعی شده بود که میتوان جمعیت غزه را کوچ داد و این منطقه را به یک «منطقه گردشگری» تبدیل کرد.
طرح چه امتیازاتی به اسرائیل میدهد؟
بلومبرگ میگوید: در بلندپروازانهترین شکل، طرح ترامپ از حماس میخواهد آنچه بارها رد کرده را بپذیرد؛ یعنی تسلیم شود، سلاحهای خود را تحویل دهد و از تمامی اختیارات حکومتی در غزه کنار برود.
در مقابل، طبق این طرح عملیات ارتش اسرائیل پایان یافته و نیروهای حافظ صلح بینالمللی جایگزین خواهند شد، کمکهای کلان به غزه سرازیر میشود و روند بازسازی آغاز میگردد.
همچنین، این طرح به بازگرداندن بقیه اسرای صهیونیست (حدود ۴۸ نفر که گفته میشود ۲۰ نفرشان زنده هستند) و خلع سلاح کامل غزه تحت نظارت ناظران مستقل تأکید دارد تا به ادعای آنها «غزه دیگر تهدیدی برای اسرائیل نباشد.»
آینده حماس در این طرح چه خواهد بود؟
بر اساس مفاد طرح، حماس باید از هرگونه نقش در اداره غزه کنارهگیری کند. اعضای این جنبش در صورت تسلیم سلاح و تعهد به «زندگی مسالمتآمیز» مشمول عفو عمومی خواهند شد و در صورت تمایل میتوانند به کشورهای دیگر منتقل شوند.
امنیت غزه چگونه تأمین خواهد شد؟
این طرح از آمریکا میخواهد با کشورهای عربی و دیگر شرکا، نیرویی به نام «قوات ثبات بینالمللی» تشکیل دهد که بلافاصله در غزه مستقر شوند. بر اساس آن، ارتش اسرائیل مناطق تحت کنترل خود را به تدریج به این نیروها واگذار خواهد کرد، هرچند زمانبندی مشخصی برای این روند اعلام نشده است.
همچنین، نیروهای اسرائیلی تا زمانی که به زعم آنها «هیچ تهدید تروریستی» باقی نماند، در اطراف غزه حضور خواهند داشت. وظیفه نیروهای بینالمللی آموزش و تجهیز یک نیروی پلیس محلی در غزه خواهد بود تا در آینده مسئولیت امنیت داخلی این منطقه را بر عهده گیرد.
چه کسی غزه را اداره خواهد کرد؟
در بخش دیگری از طرح آمده است که یک کمیته موقت متشکل از تکنوکراتهای فلسطینی و بینالمللی اداره خدمات عمومی و شهری غزه را برعهده خواهد داشت. این کمیته زیر نظر یک شورای بینالمللی فعالیت خواهد کرد که به ریاست ترامپ و با عضویت افرادی از جمله تونی بلر، نخستوزیر پیشین انگلیس تشکیل میشود.
طرح ترامپ همچنین اشاره دارد که تشکیل دولت مستقل، آرزوی ملت فلسطین است و وعده میدهد که «مسیر قابل اعتمادی» برای تحقق آن در آینده ایجاد کند.
با این حال، ناظران تأکید میکنند که پذیرش طرح از سوی حماس صرفا به موضوع آزادی اسرا محدود شده و این جنبش هیچ نشانهای از موافقت با بندهای مربوط به خلع سلاح یا کنار رفتن از اداره غزه بروز نداده است. از نگاه تحلیلگران، همین سکوت در برابر شروط اصلی ترامپ نشان میدهد که حماس همچنان بر حفظ سلاح و جایگاه سیاسی خود بهعنوان نماد مقاومت پای فشرده و تسلیم این خطوط قرمز نخواهد شد.