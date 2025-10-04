۷ کشته و زخمی در پی تیراندازی در فرانسه

به گزارش ایلنا به نقفل از آناتولی، در پی تیراندازی در شهر «نیس» در جنوب فرانسه، ۲ نفر کشته و ۵ نفر زخمی شدند.

مقام منطقه‌ای در پلتفرم ایکس اعلام کرد: «یک تیراندزای در منطقه مولین رخ داد که در جریان آن ۲ نفر کشته ۲ نفر به شدت زخمی و ۳ تن نیز جراحت سطحی برداشتند».

در این بیانیهاعلام شد که نیروهای انتظامی و آتش‌نشانی منطقه را ایمن کرده‌اند، در حالی که به دستور وزارت کشور، از امروز -شنبه- نیروهای کمکی برای برقراری امنیت در این منطقه مستقر خواهند شد.

انتهای پیام/