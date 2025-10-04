خبرگزاری کار ایران
آتش‌بس فوری در غزه و آزادی تمامی اسرا کاملا در دسترس است

آتش‌بس فوری در غزه و آزادی تمامی اسرا کاملا در دسترس است
رئیس کمیساریای اروپا گفت که آتش‌بس فوری در غزه و آزادی تمامی اسرا کاملا در دسترس است و این فرصت باید مغتنم شمرده شود.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رئیس کمیساریای اروپا گفت که آتش‌بس فوری در غزه و آزادی تمامی اسرا کاملا در دسترس است و این فرصت باید مغتنم شمرده شود.

‌«اورسولا فون در لاین» رئیس کمیساریای اروپا به پاسخ جنبش حماس به طرح ۲۰ ماده ای ترامپ واکنش نشان داده و گفت که آمادگی حماس برای آزادی اسرا و اجرای طرح ترامپ اقدامی مثبت است و باید این لحظه مغتنم شمرده شود.

وی ادامه داد که آتش‌بس فوری در غزه و آزادی تمامی اسرا کاملا در دسترس است.

وی افزود: «‌ما از تلاش‌های موجود برای تقویت راه حل تشکیل دو دولت حمایت می‌کنیم.»


 

