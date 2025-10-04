خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

وزیر انرژی ایالات متحده:

تعطیلی دولت آمریکا، ایمنی سلاح‌های هسته‌ای را تهدید می‌کند‌

تعطیلی دولت آمریکا، ایمنی سلاح‌های هسته‌ای را تهدید می‌کند‌
کد خبر : 1695278
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر انرژی ایالات متحده، اظهار داشت که تعطیلی دولت آمریکا، ایمنی سلاح‌های هسته‌ای را تهدید می‌کند‌.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کریس رایت»، وزیر انرژی ایالات متحده، اظهار داشت که تعطیلی دولت آمریکا، ایمنی سلاح‌های هسته‌ای را تهدید می‌کند‌.

رایت به فاکس نیوز گفت: «ما حدود هشت روز دیگر برای اداره ملی امنیت هسته‌ای، که بر ذخایر سلاح‌های هسته‌ای ما، موتورهایی که زیردریایی‌های هسته‌ای ما را به حرکت در می‌آورند و ناوهای هواپیمابر ما نظارت دارد، بودجه داریم.»

وی افزود که پس از آن، دولت مجبور خواهد شد به اقدامات اضطراری متوسل شود که تهدیدی برای کشور خواهد بود.

وی دموکرات‌ها را متهم کرد که با به تعویق انداختن رأی‌گیری‌های مهم، روند [بررسی] را طولانی‌تر و کل دولت را تعطیل کرده‌اند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی