به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، «کریس رایت»، وزیر انرژی ایالات متحده، اظهار داشت که تعطیلی دولت آمریکا، ایمنی سلاح‌های هسته‌ای را تهدید می‌کند‌.

رایت به فاکس نیوز گفت: «ما حدود هشت روز دیگر برای اداره ملی امنیت هسته‌ای، که بر ذخایر سلاح‌های هسته‌ای ما، موتورهایی که زیردریایی‌های هسته‌ای ما را به حرکت در می‌آورند و ناوهای هواپیمابر ما نظارت دارد، بودجه داریم.»

وی افزود که پس از آن، دولت مجبور خواهد شد به اقدامات اضطراری متوسل شود که تهدیدی برای کشور خواهد بود.

وی دموکرات‌ها را متهم کرد که با به تعویق انداختن رأی‌گیری‌های مهم، روند [بررسی] را طولانی‌تر و کل دولت را تعطیل کرده‌اند.

