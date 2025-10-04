خبرگزاری کار ایران
سخنگوی کاخ سفید:

دموکرات‌ها عمداً به آمریکایی‌ها آسیب می‌زنند
سخنگوی کاخ سفید، ‌دموکرات‌ها را به آسیب رساندن عمدی به آمریکایی‌ها متهم کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید، ‌دموکرات‌ها را به آسیب رساندن عمدی به آمریکایی‌ها متهم کرد.

لویت در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «دموکرات‌ها همچنان با درخواست‌های خود برای مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای مهاجران بدون مدرک، کشور ما را گروگان گرفته‌اند.»

وی افزود: «دموکرات‌ها عمداً به آمریکایی‌ها آسیب می‌زنند تا به مهاجران غیرقانونی کمک کنند.»

 

