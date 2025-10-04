به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «کارولین لیویت»، سخنگوی کاخ سفید، ‌دموکرات‌ها را به آسیب رساندن عمدی به آمریکایی‌ها متهم کرد.

لویت در پستی در پلتفرم ایکس گفت: «دموکرات‌ها همچنان با درخواست‌های خود برای مراقبت‌های بهداشتی رایگان برای مهاجران بدون مدرک، کشور ما را گروگان گرفته‌اند.»

وی افزود: «دموکرات‌ها عمداً به آمریکایی‌ها آسیب می‌زنند تا به مهاجران غیرقانونی کمک کنند.»

