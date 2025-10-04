پاکستان:
اسرائیل باید فوراً حملات خود به نوار غزه را متوقف کند
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پاکستان اعلام کرد که تلآویو فورا حملات را در نوار غزه متوقف کند.
وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد از پاسخ حماس استقبال میکند و خواستار آتشبس فوری در غزه میشود.
وزیر خارجه پاکستان گفت: «ما از پاسخ حماس که باید به آتشبس فوری منجر شود و به رنج فلسطینیان پایان دهد، استقبال میکنیم.»
وی افزود: «آزادی اسرا باید تضمین شود و کمکهای بشردوستانه به نوار غزه سرازیر شود.«
وی در ادامه عنوان کرد: «اسرائیل باید فوراً حملات خود به نوار غزه را متوقف کند.»