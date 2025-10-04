خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پاکستان:

اسرائیل باید فوراً حملات خود به نوار غزه را متوقف کند

اسرائیل باید فوراً حملات خود به نوار غزه را متوقف کند
کد خبر : 1695208
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد از پاسخ حماس استقبال می‌کند و خواستار آتش‌بس فوری در غزه می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، پاکستان اعلام کرد که تل‌آویو فورا حملات را در نوار غزه متوقف کند. 

وزیر خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد از پاسخ حماس استقبال می‌کند و خواستار آتش‌بس فوری در غزه می‌شود.

وزیر ‌خارجه پاکستان گفت: «ما از پاسخ حماس که باید به آتش‌بس فوری منجر شود و به رنج فلسطینیان پایان دهد، استقبال می‌کنیم.»

وی افزود: «آزادی اسرا باید تضمین شود و کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه سرازیر شود.«

وی در ادامه عنوان کرد: «اسرائیل باید فوراً حملات خود به نوار غزه را متوقف کند.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی