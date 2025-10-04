به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «ماجد الانصاری» سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که قطر هماهنگی‌ها با مصر و ایالات متحده جهت ادامه دادن مذاکرات حل‌و‌فصل نزاع در نوار غزه را آغاز کرده است.

الانصاری در پلتفرم ایکس نوشت: «کشور قطر تاکید می‌کند که همکاری با شریک خود در میانجیگری یعنی مصر را برای هماهنگی با ایالات متحده آمریکا برای ادامه دادن مذاکرات درباره طرح آتش‌بس جهت تامین مسیر به سوی پایان دادن به جنگ را تایید می‌کند» .

وی اهظار داشت: « قطر از اعلام توافق حماس با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و آمادگی آن برای آزادسازی تمامی اسرا به عنوان بخشی از چهارچوب تبادل ذکر شده در این طرح استقابل می‌کند».

