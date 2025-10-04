خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

السودانی:

مشغول نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا هستیم

مشغول نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا هستیم
کد خبر : 1695125
لینک کوتاه کپی شد.

نخست‌وزیر عراق، در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره گفت که کشورش روابط متمایزی با ایران دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره گفت که کشورش روابط متمایزی با ایران دارد. 

وی گفت که کشورش در برخورد با مسائل معلق مانده و بویژه موضوع گفت‌وگوهای مربوط به پرونده هسته‌ای، به سمت گفت‌وگو و دیپلماسی حرکت می‌کند.

وی افزود: «ما مشغول نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا هستیم و از گفت‌وگو بر اساس قوانین بین‌المللی و معاهده منع اشاعه هسته‌ای حمایت می‌کنیم.»

السودانی تاکید کرد: »ما با ایران بر پایه منافع متقابل، احترام دوجانبه، اولویت‌های عراق و مصلحت مردمش، روابطی متمایز داریم.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی