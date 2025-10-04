به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد شیاع السودانی»، نخست‌وزیر عراق، در مصاحبه اختصاصی با شبکه الجزیره گفت که کشورش روابط متمایزی با ایران دارد.

وی گفت که کشورش در برخورد با مسائل معلق مانده و بویژه موضوع گفت‌وگوهای مربوط به پرونده هسته‌ای، به سمت گفت‌وگو و دیپلماسی حرکت می‌کند.

وی افزود: «ما مشغول نزدیک کردن دیدگاه‌های ایران و آمریکا هستیم و از گفت‌وگو بر اساس قوانین بین‌المللی و معاهده منع اشاعه هسته‌ای حمایت می‌کنیم.»

السودانی تاکید کرد: »ما با ایران بر پایه منافع متقابل، احترام دوجانبه، اولویت‌های عراق و مصلحت مردمش، روابطی متمایز داریم.»

