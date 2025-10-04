«نشنال اینترست»: نخستین هدف روسیه در جنگ احتمالی با ناتو کدام است؟
مجله «نشنال اینترست» هشدار داد: در صورت وقوع جنگ احتمالی میان روسیه و ناتو، یکی از کلیدیترین تجهیزات نظامی آمریکا میتواند در تیررس مسکو قرار گیرد و نخستین قربانی احتمالی حملات این کشور باشد.
به گزارش ایلنا، نشریه آمریکایی «نشنال اینترست» در گزارشی به قلم از براندون فایت نوشت: در صورت بروز جنگ میان روسیه و ناتو، ناو هواپیمابر آمریکایی «یواساس جرالد آر. فورد» احتمالا نخستین هدف روسیه خواهد بود. این ناو بهدلیل آسیبپذیری در برابر تسلیحات فراصوت و زیردریاییهای پیشرفته روسیه، هدفی آسان محسوب میشود.
ناوهای کلاس فورد از جدیدترین نسل ناوهای هواپیمابر آمریکا هستند که شامل یواساس جرالد آر. فورد، یواساس جان اف. کندی و دیگر نمونهها میشوند. این ناوها بسیار پیشرفته، پیچیده و پرهزینهاند اما با تهدیدات نوین، از جمله موشکهای ضد کشتی روسی، چالشهای جدی روبرو هستند.
مشخصات کلیدی یواساس جرالد آر. فورد
- طول: ۳۳۷ متر
- وزن: حدود ۱۰۰ هزار تن
- خدمه: بیش از ۴۵۰۰ نفر
- سیستم پیشران: دو راکتور هستهای با قدرت بالا
- سرعت: بیش از ۳۰ گره (حدود ۵۶ کیلومتر بر ساعت)
- ظرفیت هواپیما: بیش از ۷۵ فروند
جنگندهها و هواپیماهای قابل استقرار روی ناو عبارتند از:
- F/A-18E/F سوپر هورنت: جنگنده چندمنظوره با قابلیت بمباران و درگیری هوایی
- F-35C لایتنین II :جنگنده نسل پنجم رادارگریز با فناوری پیشرفته و توانایی عملیات در فضای الکترونیکی
- E-2D هاوکآی: هواپیمای هشدار زودهنگام و کنترل هوایی
- C-2A گریهاوند و CMV-22B اسپری: هواپیماهای ترابری برای پشتیبانی لجستیکی
- MH-60R/S سیهاوک: هلیکوپترهای چندمنظوره برای عملیات ضد زیردریایی و نجات
این ناو مجهز به سامانه پرتاب الکترومغناطیسی (EMALS) است که امکان پرتاب هواپیماها را تا ۲۵ درصد سریعتر از سامانههای قدیمی فراهم میکند. همچنین، سامانه فرود پیشرفته آن موجب کاهش فشار وارد بر هواپیماها میشود. افزون بر این، این ناو به سامانههای دفاعی شامل موشکها و رادارهای مدرن برای مقابله با تهدیدات نزدیک و میانبرد تجهیز شده است.
با وجود همه این پیشرفتها، کارشناسان معتقدند که این ناو هواپیمابر در برابر تهدیدات پیشرفته روسیه به ویژه موشکهای فراصوت و زیردریاییها، آسیبپذیر است و میتواند اولین هدف در یک جنگ احتمالی باشد.