حماس به طرح ترامپ پاسخ داد
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، جنبش حماس طی بیانیهای به طرح «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا برای توقف جنگ در نوار غزه واکنش نشان داد و از «تلاشهای عربی، اسلامی و بینالمللی» در این زمینه قدردانی کرد.
حماس در بیانیهای اعلام کرد که این موضع پس از مشورت با دیگر گروههای فلسطینی و میانجیها اتخاذ شده است.
در بخش دیگری از این مواضع آمده است که آنچه به آینده نوار غزه و حقوق ملت فلسطین مربوط میشود، باید در چارچوبی ملی و فراگیر مورد بحث قرار گیرد؛ چارچوبی که حماس نیز بخشی از آن خواهد بود و با «مسئولیت کامل» در آن مشارکت خواهد کرد.
این جنبش تأکید کرد که پیشنهاد ترامپ درباره مسائل مرتبط با آینده غزه و حقوق ملت فلسطین تنها در پرتو اجماع ملی فلسطینی و بر اساس قوانین و قطعنامههای بینالمللی قابل بررسی است.
حماس بار دیگر موافقت خود را با واگذاری اداره نوار غزه به نهادی فلسطینی متشکل از شخصیتهای مستقل (تکنوکراتها) بر پایه توافق ملی و با پشتوانه حمایت عربی و اسلامی اعلام کرد.
این جنبش همچنین از آمادگی خود برای ورود فوری به مذاکرات از طریق میانجیها با هدف بررسی جزئیات تبادل اسرا خبر داد.
حماس در پایان تصریح کرد که با طرح پیشنهادی ترامپ برای تبادل، شامل آزادی همه اسرای اسرائیلی (زنده یا اجساد)، موافقت کرده و آماده فراهم کردن شرایط میدانی اجرای این تبادل است.