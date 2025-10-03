انگلیس بانک تجاری ایران و اروپا را تحریم کرد
انگلیس در ادامه اقدامهای ضدایرانی خود، بانک تجاری ایران و اروپا را تحریم کرد.
به گزارش ایلنا، انگلیس در ادامه اقدامهای ضدایرانی خود، بانک تجاری ایران و اروپا را تحریم کرد.
این تصمیم در چارچوب «مقررات تحریمهای ایران پس از خروج از اتحادیه اروپا ۲۰۱۹» اتخاذ شده است.
در چارچوب این تصیم، داراییها و منافع مالی این بانک در انگلیس مسدود میشود و شهروندان و شرکتهای انگلیسی از هرگونه معامله یا همکاری مالی با آن منع خواهند شد.
دولت انگلیس اعلام کرده است که این اقدام بخشی از سیاست لندن برای تشدید فشارها بر ایران در ارتباط با برنامه هستهای و فعالیتهای مالی مرتبط با آن است.
این تحریمها پس از فعال شدن سازوکار موسوم به مکانیسم ماشه اعمال شده و به گفته مقامهای لندن، با هدف محدود کردن دسترسی تهران به شبکههای مالی بینالمللی دنبال میشود.