تظاهرات سراسری در ایتالیا در حمایت از فلسطین
ده‌ها هزار ایتالیایی امروز -جمعه- در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به توقیف ناوگان کمک‌رسانی حامل غذا به غزه توسط اسرائیل در این هفته، دست به اعتصاب عمومی یک روزه زدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، ده‌ها هزار ایتالیایی امروز -جمعه- در سراسر کشور به خیابان‌ها آمدند و در اعتراض به توقیف ناوگان کمک‌رسانی حامل غذا به غزه توسط اسرائیل در این هفته، دست به اعتصاب عمومی یک روزه زدند.

اتحادیه‌های کارگری  تظاهراتی را در بیش از ۱۰۰ شهر برنامه‌ریزی کرده‌اند.

در رُم، پایتخت، جمعیت از میدان مرکزی ویتوریو به سمت ایستگاه اصلی قطار راهپیمایی کردند و پرچم‌های اتحادیه و فلسطین و همچنین بنرهایی را در دست داشتند.

این اعتصاب باعث تأخیر و لغو در سراسر شبکه ریلی ایتالیا شد و اختلالات محدودی در فرودگاه‌ها ایجاد شد. خطوط مترو در رم و میلان به فعالیت خود ادامه دادند.

