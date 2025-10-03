حکم دیوان عالی هلند مبنی بر تحقیقات درباره صادرات تسلیحات به اسرائیل
دیوان عالی هلند به دولت دستور داده است تا سیاستهای صادرات تسلیحات خود به اسرائیل را در بحبوحه نگرانیها مبنی بر اینکه این تسلیحات میتوانند در نقض قوانین بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند، بررسی کند.
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، دیوان عالی هلند به دولت دستور داده است تا سیاستهای صادرات تسلیحات خود به اسرائیل را در بحبوحه نگرانیها مبنی بر اینکه این تسلیحات میتوانند در نقض قوانین بینالمللی مورد استفاده قرار گیرند، بررسی کند.
طبق گزارش رسانههای غربی، این دادگاه امروز -جمعه- حکم داد که ممنوعیت صادرات قطعات یدکی جنگندههای اف-۳۵ که سال گذشته توسط دادگاه بدوی وضع شده بود، نباید تأیید شود.
با این حال، دادگاه از دولت خواست تا ارزیابی مستقلی از خطرات مرتبط با استفاده از این تجهیزات توسط اسرائیل انجام دهد و به دولت شش هفته فرصت داد تا این ارزیابی را انجام دهد.
دادگاه اعلام کرد که ممنوعیت صادرات قطعات یدکی برای مدت مشخص شده پابرجا خواهد ماند.