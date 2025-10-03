به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آرارات میرزویان»، وزیر خارجه ارمنستان، گفت که ارمنستان با تعدادی از پیش‌شرط‌های آذربایجان برای امضای توافقنامه صلح موافقت نمی‌کند.

وی گفت: «بخش‌هایی از معاهده صلح وجود دارد که توسط وزیر آذربایجان و من امضا شده است. بنابراین، ما آماده‌ایم. متن در ماه مارس مورد توافق قرار گرفت و ما آماده‌ایم که هر چه سریع‌تر این معاهده را امضا کنیم.»

وی افزود که در عین حال طرف آذربایجانی پیش‌شرط‌های خاصی را مطرح می‌کند که این کشور با آن‌ها موافق نیست.

به گفته این دیپلمات ارشد، ساخت راه‌آهن از ارمنستان به آذربایجان می‌تواند حداقل دو سال طول بکشد.

انتهای پیام/