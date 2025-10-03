خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارمنستان:

با برخی پیش‌شرط‌های آذربایجان برای امضای توافقنامه صلح موافقت نمی‌کنیم

با برخی پیش‌شرط‌های آذربایجان برای امضای توافقنامه صلح موافقت نمی‌کنیم
کد خبر : 1694988
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه ارمنستان، گفت که ارمنستان با تعدادی از پیش‌شرط‌های آذربایجان برای امضای توافقنامه صلح موافقت نمی‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «آرارات میرزویان»، وزیر  خارجه ارمنستان، گفت که ارمنستان با تعدادی از پیش‌شرط‌های آذربایجان برای امضای توافقنامه صلح موافقت نمی‌کند.

وی گفت: «بخش‌هایی از معاهده صلح وجود دارد که توسط وزیر آذربایجان و من امضا شده است. بنابراین، ما آماده‌ایم. متن در ماه مارس مورد توافق قرار گرفت و ما آماده‌ایم که هر چه سریع‌تر این معاهده را امضا کنیم.»

وی افزود که در عین حال طرف آذربایجانی پیش‌شرط‌های خاصی را مطرح می‌کند که این کشور با آن‌ها موافق نیست.

به گفته این دیپلمات ارشد، ساخت راه‌آهن از ارمنستان به آذربایجان می‌تواند حداقل دو سال طول بکشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی