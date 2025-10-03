به گزارش ایلنا به نقل از تاس، رسانه‌های آمریکایی از آماده‌سازی ارتش آمریکا برای حمله به ونزوئلا خبر دادند.

روزنامه واشنگتن اگزمینر به نقل از تحلیلگران نظامی گزارش داد که نیروهای آمریکایی مستقر در پورتوریکو آماده‌اند تا عملیاتی را برای تصرف سرزمینی در ونزوئلا به عنوان بخشی از مبارزه با قاچاق مواد مخدر و در بحبوحه اتهامات «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر ناکارآمدی اقدامات متقابل علیه کارتل‌های مواد مخدر آغاز کنند.

کارشناسان می‌گویند که نیروهای جمع‌آوری‌شده اکنون برای تصرف و حفظ اهداف استراتژیک کلیدی، مانند بنادر و فرودگاه‌ها در ونزوئلا کافی هستند.

این روزنامه تأکید کرد که پنتاگون به طور خاص آمادگی‌های خود را برای این عملیات‌های بالقوه پنهان نمی‌کند.

واشنگتن اگزمینر خاطرنشان کرد که طبق گزارش وزارت دفاع ایالات متحده در اواخر ماه اوت، رزمایش‌ها در سواحل جزایر ویرجین شامل یک عملیات فرود و تصرف یک فرودگاه بوده است.

انتهای پیام/