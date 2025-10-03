به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، رسانه‌ها گزارش دادند که آتش‌سوزی بزرگی در پالایشگاه ال سگوندوی شرکت شورون در نزدیکی لس‌آنجلس، کالیفرنیا، رخ داد.

لس‌آنجلس تایمز گزارش داد که علت این حادثه مشخص نیست، در حالی که شبکه سی‌بی‌اس اعلام کرد که پس از گزارش‌هایی مبنی بر وقوع انفجار، مأموران و آتش‌نشانان به پالایشگاه اعزام شدند.

این روزنامه افزود که پلیس ال سگوندو از هیچ گونه آسیب یا تخلیه فوری مطلع نیست.

